مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات

مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات
عمان 29 نيسان (بترا)- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني والتقني والتوظيف في مجال صيانة الطائرات للشباب من مختلف المحافظات، بناء على معايير خاصة بهذا البرنامج وحسب متطلبات الهيئة والصندوق.
وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، والمدير التنفيذي للصندوق زيد عريضة، إلى وضع الأسس والمعايير الخاصة لإشراك الشباب في هذا البرنامج من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج تدريب هندسة صيانة الطائرات، ومن ثم الحصول على الرخصة الأردنية في مجال صيانة الطائرات، بالتعاون مع أكاديميات صيانة الطائرات وشركات صيانة الطائرات في الأردن، عبر آلية تمويل مبتكرة قائمة على اتفاقيات التسديد من الدخل، دون فوائد أو رسوم إضافية، حيث يبدأ الطلبة بسداد نسبة من رواتبهم المستقبلية بعد بدء العمل، حتى الوصول إلى إجمالي مبلغ الدعم المالي الأولي فقط.
وأكد مستو، أهمية هذا التعاون في دعم توجهات الهيئة لتعزيز التدريب في مجال صيانة الطائرات بشكل خاص وقطاع الطيران بشكل عام، وربط البرنامج بمتطلبات قطاع الطيران واحتياجاته سواء المحلي أو الخارجي، مشيدا بدور القطاع الخاص في قطاع الطيران والصندوق في تمكين الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني مستدام.
من جهته، أشار عريضة إلى أن المذكرة تعكس التزام صندوق كفاءات المستقبل بتمكين الشباب من الوصول إلى التدريب النوعي في المجالات التقنية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات قطاع الطيران المختصة، لافتا إلى أن البرنامج ممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW).
--(بترا)
م ف/ ع أ/اح
29/04/2025 14:33:25
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