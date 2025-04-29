مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني والتقني والتوظيف في مجال صيانة الطائرات للشباب من مختلف المحافظات، بناء على معايير خاصة بهذا البرنامج وحسب متطلبات الهيئة والصندوق.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، والمدير التنفيذي للصندوق زيد عريضة، إلى وضع الأسس والمعايير الخاصة لإشراك الشباب في هذا البرنامج من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج تدريب هندسة صيانة الطائرات، ومن ثم الحصول على الرخصة الأردنية في مجال صيانة الطائرات، بالتعاون مع أكاديميات صيانة الطائرات وشركات صيانة الطائرات في الأردن، عبر آلية تمويل مبتكرة قائمة على اتفاقيات التسديد من الدخل، دون فوائد أو رسوم إضافية، حيث يبدأ الطلبة بسداد نسبة من رواتبهم المستقبلية بعد بدء العمل، حتى الوصول إلى إجمالي مبلغ الدعم المالي الأولي فقط.

وأكد مستو، أهمية هذا التعاون في دعم توجهات الهيئة لتعزيز التدريب في مجال صيانة الطائرات بشكل خاص وقطاع الطيران بشكل عام، وربط البرنامج بمتطلبات قطاع الطيران واحتياجاته سواء المحلي أو الخارجي، مشيدا بدور القطاع الخاص في قطاع الطيران والصندوق في تمكين الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني مستدام.

من جهته، أشار عريضة إلى أن المذكرة تعكس التزام صندوق كفاءات المستقبل بتمكين الشباب من الوصول إلى التدريب النوعي في المجالات التقنية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات قطاع الطيران المختصة، لافتا إلى أن البرنامج ممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW).

--(بترا)

م ف/ ع أ/اح

29/04/2025 14:33:25