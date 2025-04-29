اجتماع يبحث استكمال خطوات الربط الكهربائي الأردني السعودي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)-بحث مسؤولون أردنيون سعوديون، خلال اجتماع مشترك استضافته شركة الكهرباء الوطنية، اليوم الثلاثاء، سُبل استكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وترأّس الاجتماع عن الجانب الأردني أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، فيما شارك من الجانب السعودي وفد رفيع المستوى.

وقال البطاينة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش أهمية الإسراع في استكمال الاتفاقيات الثلاث الأساسية للمشروع، وهي: الاتفاقية التنفيذية، والتشغيلية، والتجارية، تمهيداً لتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي، بما يفتح الطريق نحو التشغيل التجاري للمشروع في أفق لا يتجاوز نهاية عام 2029.

وبيّن أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى تعزيز موثوقية الشبكتين الوطنيتين في كلا البلدين، من خلال توفير احتياطي مشترك وتبادل الطاقة الكهربائية خلال فترات الذروة، والاستفادة من تفاوت الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء، ما يُسهم في دعم استقرار أنظمة الطاقة ورفع كفاءة تشغيلها.

وأكد أن المشروع يشكّل خطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق كهرباء إقليمية وتحقيق التكامل الطاقي العربي، مشيراً إلى أن الربط البيني أصبح ضرورة ملحّة ضمن أنظمة الطاقة الحديثة المستندة إلى الطاقة المتجددة، نظراً لدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الكلف.

من جهتها، أشارت العزام إلى أن الأردن يواصل العمل على مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، بما يعزز مكانتها في سوق الكهرباء الإقليمية.

وكان الأردن والسعودية قد وقّعا، في آب 2020، مذكرة تفاهم لتفعيل مشروع الربط الكهربائي، في إطار جهود دعم مشروع الربط العربي الشامل، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بالمشرق العربي وشمال إفريقيا.

وبموجب المذكرة، أُوكلت إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ونظيرتها السعودية مهمة إعداد الاتفاقيات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، الذي يُعدّ ركيزة رئيسية في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي استضاف الأردن أحد اجتماعاتها أخيرا.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

29/04/2025 14:23:11