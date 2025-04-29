اجتماع يبحث استكمال خطوات الربط الكهربائي الأردني السعودي

اجتماع يبحث استكمال خطوات الربط الكهربائي الأردني السعودي
عمان 29 نيسان (بترا)-بحث مسؤولون أردنيون سعوديون، خلال اجتماع مشترك استضافته شركة الكهرباء الوطنية، اليوم الثلاثاء، سُبل استكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
وترأّس الاجتماع عن الجانب الأردني أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، فيما شارك من الجانب السعودي وفد رفيع المستوى.
وقال البطاينة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش أهمية الإسراع في استكمال الاتفاقيات الثلاث الأساسية للمشروع، وهي: الاتفاقية التنفيذية، والتشغيلية، والتجارية، تمهيداً لتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي، بما يفتح الطريق نحو التشغيل التجاري للمشروع في أفق لا يتجاوز نهاية عام 2029.
وبيّن أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى تعزيز موثوقية الشبكتين الوطنيتين في كلا البلدين، من خلال توفير احتياطي مشترك وتبادل الطاقة الكهربائية خلال فترات الذروة، والاستفادة من تفاوت الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء، ما يُسهم في دعم استقرار أنظمة الطاقة ورفع كفاءة تشغيلها.
وأكد أن المشروع يشكّل خطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق كهرباء إقليمية وتحقيق التكامل الطاقي العربي، مشيراً إلى أن الربط البيني أصبح ضرورة ملحّة ضمن أنظمة الطاقة الحديثة المستندة إلى الطاقة المتجددة، نظراً لدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الكلف.
من جهتها، أشارت العزام إلى أن الأردن يواصل العمل على مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، بما يعزز مكانتها في سوق الكهرباء الإقليمية.
وكان الأردن والسعودية قد وقّعا، في آب 2020، مذكرة تفاهم لتفعيل مشروع الربط الكهربائي، في إطار جهود دعم مشروع الربط العربي الشامل، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بالمشرق العربي وشمال إفريقيا.
وبموجب المذكرة، أُوكلت إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ونظيرتها السعودية مهمة إعداد الاتفاقيات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، الذي يُعدّ ركيزة رئيسية في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي استضاف الأردن أحد اجتماعاتها أخيرا.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
29/04/2025 14:23:11
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