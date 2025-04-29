مدير هيئة الإعلام يزور نقابة الصحفيين مهنئاً المجلس الجديد ويؤكد على الشراكة والتكامل

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 نيسان (بترا)- زار مدير هيئة الإعلام، بشير المومني، يرافقه عدد من مديري الهيئة، اليوم الثلاثاء، نقابة الصحفيين الأردنيين، مهنئاً النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد بثقة الهيئة العامة، في زيارة ودية تعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسستين.

وأكد المومني، خلال لقائه نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، على أهمية ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الهيئة والنقابة، بما يخدم مصلحة الإعلام الوطني، ويرتقي بمستوى الأداء المهني والتنظيمي في القطاع.

وأعرب مدير الهيئة عن خالص تهانيه للنقيب والمجلس الجديد، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة التنسيق والتشاور مع النقابة في مختلف القضايا الإعلامية، لا سيما تطوير التشريعات، وتعزيز حرية الصحافة، وتنظيم عمل وسائل الإعلام ضمن إطار يوازن بين الحرية والمسؤولية.

وشدد على أن النقابة تُعد شريكاً رئيسياً في صياغة السياسات الإعلامية، والعمل المشترك لحماية المهنة من التحديات الراهنة، خصوصاً في ظل تسارع التحولات الرقمية وتنامي دور الإعلام البديل.

من جانبه، ثمّن نقيب الصحفيين زيارة مدير الهيئة، مشيداً بالعلاقة التكاملية بين الطرفين، ومؤكداً استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الهيئة بما يعزز من تطوير المشهد الإعلامي، ويحمي حقوق الصحفيين، ويوفر بيئة عمل حرة وآمنة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات التنسيقية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لبحث التحديات المهنية، ووضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعزيز أدائهم المهني.

--(بترا)

ه ع/ع أ/ف ق

29/04/2025 14:21:13