مدير هيئة الإعلام يزور نقابة الصحفيين مهنئاً المجلس الجديد ويؤكد على الشراكة والتكامل

مدير هيئة الإعلام يزور نقابة الصحفيين مهنئاً المجلس الجديد ويؤكد على الشراكة والتكامل
عمان 29 نيسان (بترا)- زار مدير هيئة الإعلام، بشير المومني، يرافقه عدد من مديري الهيئة، اليوم الثلاثاء، نقابة الصحفيين الأردنيين، مهنئاً النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد بثقة الهيئة العامة، في زيارة ودية تعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسستين.
وأكد المومني، خلال لقائه نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، على أهمية ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الهيئة والنقابة، بما يخدم مصلحة الإعلام الوطني، ويرتقي بمستوى الأداء المهني والتنظيمي في القطاع.
وأعرب مدير الهيئة عن خالص تهانيه للنقيب والمجلس الجديد، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة التنسيق والتشاور مع النقابة في مختلف القضايا الإعلامية، لا سيما تطوير التشريعات، وتعزيز حرية الصحافة، وتنظيم عمل وسائل الإعلام ضمن إطار يوازن بين الحرية والمسؤولية.
وشدد على أن النقابة تُعد شريكاً رئيسياً في صياغة السياسات الإعلامية، والعمل المشترك لحماية المهنة من التحديات الراهنة، خصوصاً في ظل تسارع التحولات الرقمية وتنامي دور الإعلام البديل.
من جانبه، ثمّن نقيب الصحفيين زيارة مدير الهيئة، مشيداً بالعلاقة التكاملية بين الطرفين، ومؤكداً استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الهيئة بما يعزز من تطوير المشهد الإعلامي، ويحمي حقوق الصحفيين، ويوفر بيئة عمل حرة وآمنة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات التنسيقية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لبحث التحديات المهنية، ووضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعزيز أدائهم المهني.
--(بترا)
ه ع/ع أ/ف ق
29/04/2025 14:21:13
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