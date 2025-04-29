الدفاع المدني يتعامل مع 1495 حادثًا خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 1495 حادثا في مختلف مناطق المملكة.

وبينت المديرية أن كوادرها تعاملت مع 1323 حالة إسعافية، و119 حادث إنقاذ، و53 حادث إطفاء، وبمعدلات زمن استجابة بلغت 7:37 دقيقة للإسعاف، و7:35 دقيقة للإنقاذ، و7:36 دقيقة للإطفاء.

وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرار عمل غرف العمليات في جميع محافظات المملكة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة إلى المساعدة.

--(بترا)

ل م/ ع أ/ف ق

29/04/2025 13:49:43