تقرير "أوكلا" يقيّم أداء الشبكة الثابتة وسرعة الواي فاي في أبرز الفنادق بالمملكة المغربية

: أصدرت "أوكلا"( ) Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات، دراسة معمقة حول أداء الشبكة الثابتة في المملكة المغربية وجهوزيتها لاستيعاب تدفق السياح ودعم الدورة القادمة من كأس الأمم الأفريقية(CAN).

ويركّز التقرير في بياناته على أداء النطاق العريض الثابت في المدن السياحية الرئيسية، كما وسرعة شبكات الواي فاي في أهم الفنادق بالمغرب، متيحاً معلومات هامة وقيمة، تزامناً مع استعداد البلاد لاستقبال فصل الصيف السياحي واستضافة دوري كأس الأمم الأفريقية، الذي سينطلق في 21 ديسمبر 2025 ويستمر لغاية 18 يناير 2026. وتأتي هذه الدراسة، التي أجرتها" أوكلا" بشأن أداء شبكات الوايف فاي في أهم فنادق المملكة المغربية، لتلقي الضوء على تطوّر البنية التحتية ودورها في ضمان الاتصال السريع بالإنترنت وتلبية احتياجات الزوار ومحبي رياضة كرة القدم خلال عطلتهم.

ووفق التقرير، يواصل قطاع الاتصالات الثابتة في المغرب ازدهاره، مدعوماً بأحدث تقنيات الألياف الضوئية، التي تسرّع عملية تحسين الأداء الشبكي. كما تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إلى نمو ملحوظ في حجم الاشتراكات في شبكات الإنترنت الثابت بلغ 2.6 مليون شبكة اتصال في سبتمبر 2024، مسجلاً ارتفاعاً لافتاً عن القيمة المُسجَّلة عام 2019 والتي تخطّت 1.6 مليون.

وقال كريم يايسي، كبير المحلّلين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "أوكلا": "تسلط هذه الدراسة الضوء على التحوّل المستمر الذي تشهده البنية التحتية في المغرب، والتي تكتسب أهميةً كبيرة لدورها المرتقب في دعم تدفق السياح وإمدادهم بالخدمات اللازمة، إضافة إلى الفعاليات الدولية الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030. وتحرص المملكة المغربية على تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية رائدة للمسافرين الذين يبحثون عن خدمات اتصال سلسة، وذلك من خلال جهودها المتواصلة للاستثمار في شبكات الألياف الضوئية وإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G)".

وتستعرض شركة "أوكلا" من خلال هذا التقرير وفرة من المعلومات القيمة، من بينها بيانات سبيد تيست ، التي تشير إلى أن الرباط والدار البيضاء، العاصمتان الإدارية والاقتصادية للمملكة المغربية، تقودان مسيرة التقدُّم هذه من خلال تعزيز جودة وأداء الإنترنت الثابت، حيث تصدّرت الرباط مؤشرات الأداء في شرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 36.55 ميجابت في الثانية، تلتها الدار البيضاء بمتوسط سرعة بلغ 35.57 ميجابت في الثانية، وذلك في الربع الرابع من العام 2024.

علاوة على ذلك، تحتل أبرز الفنادق الفاخرة في مدينتي أكادير ومراكش مراكز متقدّمة من حيث أداء شبكات الواي فاي، حيث تأتي الفنادق مثل "ذا فيو" و"فندق ريو بالاس تيكيدا" و"لا مامونيا" في طليعة هذا المشهد، مقدمةً أداءً مميزاً في خدمة الواي فاي مع متوسط سرعات تنزيل بلغت 72.27 ميجابت في الثانية و55.72 في الثانية و54.64 ميجابت في الثانية، على التوالي. وتتميّز خدمة الواي فاي في أهم فنادق هاتين المنطقتين بأداء استثنائي على الرغم من سرعات النطاق العريض المنخفضة، لتتفوق بسرعتها وكفاءتها على الخدمة ذاتها في المدن التي تتمتع بسرعات نطاق عريض عالية.

وفي ظلّ ما توفّره مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط من أداء قويّ على مستوى خدمة النطاق العريض الثابت، تجد بعض الفنادق الفاخرة فيها نفسها أمام تحديات جمّة تعيق عملها على تقديم خدمة واي فاي عالية الجودة. وتوفّر هذه المنشآت، التي غالباً ما تكون متصلة بالألياف الضوئية، شبكات واي فاي محدودة الأداء، متأثرة بالأساس بأداء نقاط الوصول (Routers) القديمة أو دات اعدادات خاطئة،, من الممكن أن تساهم خطوات عديدة، مثل تعديل مواضع المعدات وتحديث النُظُم، في تعزيز تجربة النزلاء من خلال تحسين الاتصال والزيادة في الطاقة الاستيعابية لهده الأنظمة.

ويَعِدُ سوق الإنترنت الثابت في المغرب بنمو كبير في المرحلة المقبلة، مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة في تقنية الألياف الضوئية والخطط المقترحة لإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G). وفي هذا الإطار، تهدف مبادرة "المغرب الرقمي 2030"، التي أطلقتها الحكومة المغربية بميزانية تبلغ 1 مليار دولار أمريكي، إلى إمداد 4.4 مليون منزل بالألياف الضوئية بحلول نهاية العام 2025، وتغطية 5.6 مليون منزل و6,300 مؤسسة حكومية بحلول العام 2030. وستساهم هذه التقنيات والاستراتيجيات المتبعة في المجال التكنولوجي في تحسين خدمات الاتصال بالإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات في البلاد، متيحةً بنية تحتية فعالة تسهم بازدهار قطاعي السياحة والضيافة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تتحضّر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، مدعومةً بالتطورات اللافتة في خدمات الواي فاي والإنترنت الثابت، والتي ستضمن تجربة اتصال وتواصل استثنائية للزوار واللاعبين الرياضيين على حدّ سواء.

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نبذة عن شركة "أوكلا":

تُعدّ شركة "أوكلا" من أبرز الشركات العالمية الرائدة في ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات، هي التي تجمع الخبرات والإمكانات المميزة من أبرز العلامات التجارية مثل ®Speedtest®، Downdetector®، Ekahau®، RootMetrics، لتقديم رؤى ومعلومات قيمة حول خدمات الشبكات وتجارب الاتصال. وتسعى الشركة من خلال الدمج بين البيانات متعددة المصادر والخبرات الرائدة إلى تحويل مؤشرات الأداء الشبكي إلى حقائق ملموسة وأفكار استراتيجية وعملية.

وتدعم حلولنا مقدمي الخدمات والمؤسسات والحكومات من خلال تزويدهم بالبيانات والرؤى الهامة اللازمة لتحسين الشبكات وتعزيز التجارب الرقمية وسدّ الفجوة الرقمية. كما نحرص على الارتقاء بتجارب الأفراد والشركات، الذين يعتمدون على شبكات الاتصال والانترنت للعمل والتعلم والتواصل، عبر تقديم محفظة متنوعة من الخدمات والاستراتيجيات، من قياس وتحليل الاتصال إلى قيادة الابتكار الصناعي.

و"أوكلا" هي شركة تابعة لـ "زيف ديفيس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ZD)، إحدى شركات الإنترنت والوسائط الرقميّة التي تُركز على القطاعات والأسواق المتخصصة، والتي تضم محفظتها علامات تجارية رائدة في مجالات التكنولوجيا والترفيه، والتسوق، والصحة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التسويق. وتتخذ "أوكلا" من سياتل في ولاية واشنطن مقراً لها، كما تتمتع بحضور دولي كبير مع مكاتب منتشرة حول العالم.