أول تعليق من كلوب على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

MENAFN - Al-Bayan) ">هنأ يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، ناديه السابق بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة العريقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حقبة نجاح الفريق الأحمر لم تنته بعد.

وقاد كلوب ليفربول للتتويج بجميع ألقابه التي أحرزها على مدار أكثر من 8 سنوات، حيث كان من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي في العام التالي.

وقال كلوب في منشور على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) "ممتن للغاية للماضي، وسعيد بشدة بالحاضر، ومتفائل جدا بالمستقبل".

وأضاف "تهانينا إلى ليفربول.. لن تسير وحدك أبدا"، في إشارة لنشيد الفريق.

يذكر أن كلوب رحل عن ليفربول قبل عام.

من جانبه، أشاد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، الذي قاد الفريق للفوز باللقب في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، بسلفه حيث هتف باسم كلوب أمام الجماهير بعد صافرة النهاية للمباراة التي انتهت بفوز ليفربول الكاسح 5 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، أول أمس الأحد، والتي أكدت فوز الفريق بالدوري هذا الموسم.