أول تعليق من كلوب على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

أول تعليق من كلوب على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي
وقاد كلوب ليفربول للتتويج بجميع ألقابه التي أحرزها على مدار أكثر من 8 سنوات، حيث كان من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي في العام التالي.
وقال كلوب في منشور على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) "ممتن للغاية للماضي، وسعيد بشدة بالحاضر، ومتفائل جدا بالمستقبل".
وأضاف "تهانينا إلى ليفربول.. لن تسير وحدك أبدا"، في إشارة لنشيد الفريق.
يذكر أن كلوب رحل عن ليفربول قبل عام.
من جانبه، أشاد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، الذي قاد الفريق للفوز باللقب في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، بسلفه حيث هتف باسم كلوب أمام الجماهير بعد صافرة النهاية للمباراة التي انتهت بفوز ليفربول الكاسح 5 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، أول أمس الأحد، والتي أكدت فوز الفريق بالدوري هذا الموسم.
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