  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في اربد

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في اربد

2025-04-29 06:12:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شخص ثلاثيني في مستشفى بسمة الحكومي فجر اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته جراء حادث تدهور مركبته يوم الخميس الماضي .

ووقع الحادث في لواء الوسطية بمحافظة إربد ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

MENAFN29042025000208011052ID1109485299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث