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رغم حضور نجوم.. لهذا لم يشارك عادل إمام بحفل زفاف ابنة شقيقه

رغم حضور نجوم.. لهذا لم يشارك عادل إمام بحفل زفاف ابنة شقيقه

2025-04-29 06:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار غياب الفنان الكبير عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه عصام إمام، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، تساؤلات واسعة حول حالته الصحية، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بعصام، والذي تولى سابقًا إنتاج عدد من أعماله الفنية.


ورغم تأكيدات متكررة من أفراد أسرته، ومنهم نجله المخرج رامي إمام، بأن "الزعيم" بصحة جيدة ويستمتع بحياته في عزلة اختيارية بعيدًا عن الأضواء، كشفت مصادر خاصة لموقع "العربية.نت" أن السبب الحقيقي وراء غيابه هو تدهور حالته الصحية وصعوبة خروجه من المنزل، بناءً على تعليمات الأطباء.


وأوضح المصدر أن إمام لم يعد يستقبل أصدقاءه كالمعتاد، ولم يزر مكتبه في المهندسين منذ فترة طويلة، بينما تحرص عائلته على إبقاء تفاصيل وضعه الصحي بعيدًا عن الإعلام، تجنبًا لإثارة قلق جمهوره.
وكان آخر ظهور فني لعادل إمام في مسلسل "فالنتينو"، الذي عُرض في رمضان 2020، ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن التمثيل دون إعلان رسمي عن الاعتزال.

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