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سوريا .. إلقاء القبض على شبيح خطير نكّل بالمدنيين في عهد الأسد

سوريا .. إلقاء القبض على شبيح خطير نكّل بالمدنيين في عهد الأسد

2025-04-29 06:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أمس الإثنين، عن إلقاء القبض على المدعو "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا، وهو أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم السبت 26 نيسان/أبريل، عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني.
يُذكر أن "شحادة" كان قد ظهر في عدة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركته في عمليات تمثيل بجثث المدنيين، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات السورية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وتقديمهم للعدالة.
رصد


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