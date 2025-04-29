سوريا .. إلقاء القبض على شبيح خطير نكّل بالمدنيين في عهد الأسد

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سوريا .. إلقاء القبض على شبيح خطير نكّل بالمدنيين في عهد الأسد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أمس الإثنين، عن إلقاء القبض على المدعو "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا، وهو أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم السبت 26 نيسان/أبريل، عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني.
يُذكر أن "شحادة" كان قد ظهر في عدة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركته في عمليات تمثيل بجثث المدنيين، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات السورية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وتقديمهم للعدالة.
رصد
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم السبت 26 نيسان/أبريل، عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني.
يُذكر أن "شحادة" كان قد ظهر في عدة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركته في عمليات تمثيل بجثث المدنيين، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات السورية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وتقديمهم للعدالة.
رصد
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