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قرار من المحافظ بحق محل البسة أواعي مسروقة للبيع في الزرقاء

قرار من المحافظ بحق محل البسة أواعي مسروقة للبيع في الزرقاء

2025-04-29 06:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة مالكه إلى المدعي بسبب اسمه الذي يتعلق بنشاط يخالف القانون.
وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.

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