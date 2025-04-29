قرار من المحافظ بحق محل البسة أواعي مسروقة للبيع في الزرقاء

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قرار من المحافظ بحق محل البسة أواعي مسروقة للبيع في الزرقاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة مالكه إلى المدعي بسبب اسمه الذي يتعلق بنشاط يخالف القانون.
وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.
وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.
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