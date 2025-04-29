وزير المالية الروسي يحذر الحكومة من ضغوط قد تواجهها الميزانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على ضرورة الاستعداد لضغوط محتملة على الميزانية في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع عائدات النفط والغاز رغم أنها تمثل ربع الإيرادات فقط.وأيد أنطون سيلوانوف في اجتماع وزاري عقد مؤخرا تعزيز الاحتياطيات المالية ومراجعة قاعدة الميزانية، التي تنص على تحويل عائدات النفط التي تتجاوز عتبة 60 دولارا للبرميل إلى صندوق سيادي وسادة أمان خلال الأزمات.



ويهدف صندوق الرفاه الوطني لحماية الاقتصاد الروسي من تقلبات أسعار الصادرات الأساسية، وخاصة النفط.



وقال سيلوانوف إن "الوضع العالمي الراهن يتطلب اهتماما خاصا بمرونة المالية العامة في مواجهة مختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية العالمية".



وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يبقى احتدام الحروب التجارية التي تقلص فرص التصدير للدول بمن فيها روسيا وشدد على أن الإنفاق يجب أن يعكس "الحقائق الجديدة".



ولفت إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية لا تمثل سوى ربع الميزانية الفيدرالية، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الاعتماد على هذا القطاع.



وبلغ إجمالي عائدات النفط والغاز 2.64 تريليون روبل (28.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية.



من جهته حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة المالية الروسية على التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستعداد للرد على تقلبات السوق.



وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع أبريل الجاري، تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج، حيث اتفقت المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل.

RT