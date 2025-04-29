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بدء فعاليات الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025

بدء فعاليات الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025

2025-04-29 06:12:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد يوم أمس الإثنين الموافق 2025/4/28 في كلية الهندسة التكنولوجية الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025 .
ومندوباً عن عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية تفقد الأستاذ الدكتور زيد العنبر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد سلامة عواد عميد كلية الهندسة التكنولوجية الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي ومدى جاهزية المختبرات بما يخدم مصلحة الطالب ، مؤكداً على ضرورة توفير جميع الوسائل المتاحة لخلق مناخ مريح للطلبة ينعكس إيجاباً على نتائجهم .
كما وحرص الأستاذ الدكتور زيد العنبر في جولته على نقل تحيات عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني لأبنائنا الطلبة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.


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