ندوة سياسية: سياسة الضم وهدم المباني في الضفة الغربية.. التحديات وسبل المواجهة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بمدينة البيرة، ندوة سياسية فكرية بعنوان "سياسة الضم وهدم المباني في الضفة الغربية.. التحديات وسبل المواجهة".

ونظم الندوة، مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية/جامعة الاستقلال بالشراكة مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات تسعى إلى تسليط الضوء على مخاطر عملية الضم والاستيطان المتسارع الذي يستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض. وقد تولى إدارة الندوة الباحث في مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية مهند ياسين، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية.

واستعرض مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، في مداخلته، تصاعد سياسة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى تسريع إجراءات المصادقة على المخططات الهيكلية، وضخ الدعم المالي للاستيطان عبر وزارة المالية الإسرائيلية.

كما أشار إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال العام الجاري، موضحاً أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025 فقط، تم هدم 633 منشأة فلسطينية، ومصادرة أكثر من 24 ألف دونم من الأراضي، إلى جانب تسجيل أكثر من 3000 اعتداء نفذه المستوطنون، ما يعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيطان والضم على الأرض.

وأوضح أبو رحمة، أن الخطر الأكبر يتمثل بانتشار الميليشيات الاستيطانية المسلحة ومحاولة تهجير التجمعات البدوية، إلى جانب إنشاء معازل استيطانية جديدة، مما يهدد بتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.

وفي هذا السياق، أكد أن الهيئة تعتمد على استراتيجية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، التصدي القانوني بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لوقف أو تأجيل عمليات الهدم؛ ثانياً، إعادة البناء السريع للمنشآت المهدمة، خاصة في التجمعات البدوية، بما يحول دون تثبيت سياسات التهجير القسري؛ ثالثاً، تعزيز المقاومة الشعبية ودعم صمود المواطنين ميدانياً، إلى جانب توثيق الانتهاكات والضغط القانوني والدولي لفضح ممارسات الاحتلال.

كما حذر أبو رحمة من تحول الإدارة المدنية إلى أداة مباشرة بيد تيار الاستيطان المتطرف، مؤكداً أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تفعيل الحراك الشعبي وتكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهة مشروع الضم والإحلال.

بدوره، أشار المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري، إلى أن سياسة التطهير العرقي تشكل جوهر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة، مؤكداً أن هدم المنازل يستخدم كأداة لإعادة هندسة الخارطة السكانية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والنقب. كما أوضح أن عمليات الهدم تتنوع بين هدم عقابي، وهدم أمني سياسي، وهدم تنظيمي بحجة البناء غير المرخص، مبيناً أن المرحلة الراهنة تشهد توسعاً خطيراً في هذه السياسات، خاصة بعد القرارات الأخيرة بتوسيع معايير الهدم لتشمل منازل منفذي العمليات التي تسبب إصابات بسيطة.

كما لفت عاروري إلى أن السيطرة على الأرض تتعزز من خلال إنشاء المعازل الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم، مؤكداً أن التحول الأبرز تمثل في نقل إدارة الشؤون المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية، ما يمثل خطوة قانونية باتجاه الضم الرسمي.

وختم بالتأكيد على أن التصدي لهذه السياسات يتطلب تفعيل العمل الشعبي الميداني وتحشيد الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجيات القانونية الفلسطينية لمواجهة الاستنزاف القضائي الإسرائيلي.

وأوضح، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" وليد حباس، أن سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لم تعد عملية زاحفة، بل أصبحت واقعًا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة. فقد أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040، مستندة إلى توسع استيطاني ممنهج شمل إنشاء مزارع رعوية، وتوسيع الحيز الهيكلي للمستوطنات ليغطي نحو 23% من مساحة الضفة الغربية. كما بين أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية خاضعة لسيطرة المستوطنين، يمثل الضم الفعلي للضفة الغربية قانونيًا ومؤسساتيًا.

وشدد حباس على ضرورة تفعيل المسار القضائي الدولي لملاحقة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، مؤكداً أن ممارسات الاحتلال وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة. كما دعا إلى تشكيل لوبي فلسطيني فاعل، يعمل على الضغط الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح والتعاون الاقتصادي معها.

وحذر، من حالة الإهمال الفلسطيني في استثمار الأدوات القانونية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية مراجعة الاستراتيجيات الحالية وتكثيف العمل المنظم لمواجهة المخاطر المحدقة، مشيراً إلى أن التحول الجاري على الأرض، عبر إنشاء معازل استيطانية ضخمة ودعم لوبيات متطرفة مثل "لوبي أرض إسرائيل" و"منتدى شيلو"، يسهم في إعادة هندسة المشهد الديموغرافي الفلسطيني بشكل متسارع.