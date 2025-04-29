وزارة بن غفير تكرم شرطية إسرائيلية اعتدت على فلسطينية بالقدس المحتلة

وزارة بن غفير تكرم شرطية إسرائيلية اعتدت على فلسطينية بالقدس المحتلة
وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الشرطية أوريان بن خليفة (26 عامًا) تم تقديم شهادة التكريم لها بمناسبة "يوم الاستقلال" الإسرائيلي (النكبة الفلسطينية)، من قبل فرع يتبع لما يسمى "الحرس الوطني" التابع لوزارة بن غفير.
وانتقد مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية قرار منح بن خليفة شهادة التميز، وقال إنها ليست جديرة بالاهتمام، وهذا يسبب ضررًا للشرطة.
وأشاد بن غفير بتكريمها وقال إنها فخور بها، مشيرًا إلى أنه كان له دور بإعادتها لشرطة "حرس الحدود" بعد حادثة الاعتداء على فلسطينية.
وكانت بن خليفة اعتدت على فلسطينية من سكان القدس خلال خدمتها في البلدة القديمة ونزعت حجابها عن رأسها، وخنقتها بدون سبب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية