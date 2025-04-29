وزارة بن غفير تكرم شرطية إسرائيلية اعتدت على فلسطينية بالقدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- كرمت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يقودها المتطرف إيتمار بن غفير، شرطية إسرائيلية اعتدت على شابة فلسطينية في البلدة القديمة من القدس المحتلة عام 2021.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الشرطية أوريان بن خليفة (26 عامًا) تم تقديم شهادة التكريم لها بمناسبة "يوم الاستقلال" الإسرائيلي (النكبة الفلسطينية)، من قبل فرع يتبع لما يسمى "الحرس الوطني" التابع لوزارة بن غفير.

وانتقد مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية قرار منح بن خليفة شهادة التميز، وقال إنها ليست جديرة بالاهتمام، وهذا يسبب ضررًا للشرطة.

وأشاد بن غفير بتكريمها وقال إنها فخور بها، مشيرًا إلى أنه كان له دور بإعادتها لشرطة "حرس الحدود" بعد حادثة الاعتداء على فلسطينية.

وكانت بن خليفة اعتدت على فلسطينية من سكان القدس خلال خدمتها في البلدة القديمة ونزعت حجابها عن رأسها، وخنقتها بدون سبب.