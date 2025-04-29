الخليل: الاحتلال يعتقل امرأتين من إذنا ويستولي على مركبة ومبلغ مالي ومصاغ ذهبي

الخليل: الاحتلال يعتقل امرأتين من إذنا ويستولي على مركبة ومبلغ مالي ومصاغ ذهبي
وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن مراد تيسير الجياوي في منطقة الراس، واعتقلت زوجته أماني محمد الجياوي بعد عملية تفتيش وتخريب للمنزل ومحتوياته، كما استولت على مركبته، ومبلغ 150 ألف شيقل، ومصاغ ذهبي.
كما داهم الاحتلال منزل المواطن محمد عبد الحميد عوض، في منطقة خلة إبراهيم، واعتقل زوجته.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن الطميزي، إن قوات الاحتلال تواصل عملية اقتحام البلدة التي تغلق مداخلها الرئيسية والفرعية، وتنفذ جملة من الاعتداءات المتواصلة والمتمثلة في عمليات الهدم الواسعة، إلى جانب حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، وإطلاق النار وإغلاق المحلات التجارية عنوة، وفرض واقع جديد في البلدة.
وأشار، إلى أن قوات الاحتلال ضمن سياستها القمعية، هددت المواطنين والبلدية بالمزيد من عمليات التخريب والتدمير في البلدة.
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