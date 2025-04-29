إحصائية: 700 عامل غزي حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين

إحصائية: 700 عامل غزي حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين
ونشرت النقابة نتائج بحث يتضمن معطيات مثيرة حول معاناة آلاف العمال الغزيين الذين عملوا في إسرائيل، إبّان هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على غزة.
ويظهر البحث معطيات مثيرة حول أعداد العمال المفقودين، والذين قتلوا في الحرب، والذين لهم حقوق ومخصصات في إسرائيل، عن مدة عملهم فيها ولم يحصلوا عليها.
ونشرت نقابة العمال هذه المعطيات بمناسبة "يوم العمال العالمي" الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، والذي لن تحييه النقابات العمالية في سائر أنحاء أوروبا والعالم هذا العام بسبب ما يتعرّض له عمال غزة من إبادة جماعية.
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