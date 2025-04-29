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إحصائية: 700 عامل غزي حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين

إحصائية: 700 عامل غزي حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين

2025-04-29 06:12:11
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- يستدل من المعطيات والإحصاءات التي نشرتها نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، مساء أمس الاثنين، أن 700 عامل من قطاع غزة فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على أجورهم وتعويضاتهم من المشغلين الإسرائيليين.

ونشرت النقابة نتائج بحث يتضمن معطيات مثيرة حول معاناة آلاف العمال الغزيين الذين عملوا في إسرائيل، إبّان هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على غزة.

ويظهر البحث معطيات مثيرة حول أعداد العمال المفقودين، والذين قتلوا في الحرب، والذين لهم حقوق ومخصصات في إسرائيل، عن مدة عملهم فيها ولم يحصلوا عليها.

ونشرت نقابة العمال هذه المعطيات بمناسبة "يوم العمال العالمي" الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، والذي لن تحييه النقابات العمالية في سائر أنحاء أوروبا والعالم هذا العام بسبب ما يتعرّض له عمال غزة من إبادة جماعية.

MENAFN29042025000205011050ID1109485287

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