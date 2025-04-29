وزير الزراعة يلتقي عددا من الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية

وزير الزراعة يلتقي عددا من الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية
عمان 29 نيسان (بترا)- التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو) الدكتور عبد الحليم الدوجان، عددا من الشركات الأوروبية الكبرى والمستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية، والتي تعمل في أوروبا الوسطى.
وتم بحث سبل التوسع في استيراد المنتجات الزراعية الأردنية وإبرام اتفاقيات وتفاهمات لزيادة كميات الخضار والمنتجات الزراعية المصدرة من خلال هذه الشركات، ودراسة مساحات الاستثمار من قبل الشركات في مجال الاستثمار لغايات التصدير وزراعة منتجات يحتاجها السوق الأوربي.
وستقوم الشركات بجولات لمواقع الإنتاج في الأغوار والمفرق والاطلاع على البنية التحتية للشركة ومشغل التعبئة والتدريج والمزارع، للوقوف على جاهزية الشركة في زيادة الكميات المصدرة لأوروبا.
من جانبه أشار الحنيفات، إلى أهمية وجود هذه الشركات وسبل التعاون والتنسيق، إضافة إلى وجود اتفاقيات أوسع لرفع الصادرات الزراعية من جميع المنتجات وجاهزية الشركة لاستيعاب اي عقود واتفاقيات وتفاهمات لهذه الغاية .
--(بترا)
رح/أ م / س س
29/04/2025 12:39:03
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