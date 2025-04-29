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وزير الزراعة يلتقي عددا من الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية

وزير الزراعة يلتقي عددا من الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية

2025-04-29 06:09:00
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)- التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو) الدكتور عبد الحليم الدوجان، عددا من الشركات الأوروبية الكبرى والمستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية، والتي تعمل في أوروبا الوسطى.
وتم بحث سبل التوسع في استيراد المنتجات الزراعية الأردنية وإبرام اتفاقيات وتفاهمات لزيادة كميات الخضار والمنتجات الزراعية المصدرة من خلال هذه الشركات، ودراسة مساحات الاستثمار من قبل الشركات في مجال الاستثمار لغايات التصدير وزراعة منتجات يحتاجها السوق الأوربي.
وستقوم الشركات بجولات لمواقع الإنتاج في الأغوار والمفرق والاطلاع على البنية التحتية للشركة ومشغل التعبئة والتدريج والمزارع، للوقوف على جاهزية الشركة في زيادة الكميات المصدرة لأوروبا.
من جانبه أشار الحنيفات، إلى أهمية وجود هذه الشركات وسبل التعاون والتنسيق، إضافة إلى وجود اتفاقيات أوسع لرفع الصادرات الزراعية من جميع المنتجات وجاهزية الشركة لاستيعاب اي عقود واتفاقيات وتفاهمات لهذه الغاية .
--(بترا)
رح/أ م / س س
29/04/2025 12:39:03

MENAFN29042025000117011021ID1109485276

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