99 شركة توقع اتفاقيات منح الجولة الثانية من برنامج الحوافز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 نيسان (بترا)- وقعت 99 شركة صناعية، اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة بعد فوزها في الجولة الثانية من برنامج "الحوافز المبني على المخرجات" أحد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى نحو 15 مليون دينار.

ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 بالمئة من التكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة التي تبلغ نحو 32 مليون دينار في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال رعايته حفل التوقيع، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف إن صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين يُدار وفقا لإطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي.

وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل "برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات".

وأكد أن الدعم المقدم سيساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل إنتاج النفايات، بالإضافة إلى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.

وأشار القضاة إلى استلام 394 طلبا عبر المنصة الإلكترونية خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ميداني وفق معايير معلنة، حيث أسفرت النتائج عن فوز 99 شركة ما نسبته 25 بالمئة من الشركات المتقدمة للبرنامج.

وتوزعت الشركات الفائزة على "48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة".

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات.

وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98145 دينارا وللمنشآت المتوسطة 196290دينارا وللمنشآت الكبيرة 327150 دينارا.

وقال إن الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار بنسبة نمو 20 بالمئة وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17 بالمئة واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17 بالمئة منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34 بالمئة.

كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات إلى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30 بالمئة وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25 بالمئة وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 بالمئة وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16 بالمئة.

وكشف عن أن الحكومة ستخصص 68 مليون دينار لتنفيذ كل برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 حتى نهاية عام 2026 وستطرح برامج دعم أخرى في الفترة المقبلة.

من جهته، عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية الذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من مواجهة التحديات ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.

وقال إن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة.

وأوضح أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعالة مع الحكومة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحفيز بيئة الأعمال.

-- (بترا)

ع ن/أ أ/ب ط

29/04/2025 12:44:04