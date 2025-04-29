الأرصاد طقس اليوم حار ورطب مع فرصة للغبار ولأمطار متفرقة

الأرصاد طقس اليوم حار ورطب مع فرصة للغبار ولأمطار متفرقة
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء، طقس حار وغائم إلى غائم جزئيا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق وفرصة للغبار .
اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا إلى غائم و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة للغبار .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية