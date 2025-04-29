الأرصاد طقس اليوم حار ورطب مع فرصة للغبار ولأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء، طقس حار وغائم إلى غائم جزئيا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق وفرصة للغبار .

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا إلى غائم و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.