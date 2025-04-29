سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 69 54 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتا ليبلغ 69.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 69.94 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار لتبلغ 65.86 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا لتبلغ 62.05 دولار.
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