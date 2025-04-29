سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 69 54 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتا ليبلغ 69.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 69.94 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار لتبلغ 65.86 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا لتبلغ 62.05 دولار.