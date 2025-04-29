الطبطبائي يدعو قطاعات التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، قطاعات الوزارة المختلفة الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة .

وقال الوزيرالطبطبائي في تعميم أصدره وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "حرصا من وزارة التربية على حسن سير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، وعملا على الالتزام بالتسلسل الوظيفي بالوزارة، وبما يخدم مصلحة العمل. لذا يرجى التعميم على كافة الإدارات والمناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية بعدم إصدار النشرات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وكيل القطاع المختص".