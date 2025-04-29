  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الطبطبائي يدعو قطاعات التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة

الطبطبائي يدعو قطاعات التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة

2025-04-29 06:08:39
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، قطاعات الوزارة المختلفة الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة .

وقال الوزيرالطبطبائي في تعميم أصدره وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "حرصا من وزارة التربية على حسن سير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، وعملا على الالتزام بالتسلسل الوظيفي بالوزارة، وبما يخدم مصلحة العمل. لذا يرجى التعميم على كافة الإدارات والمناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية بعدم إصدار النشرات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وكيل القطاع المختص".

MENAFN29042025000130011022ID1109485272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث