الطبطبائي يدعو قطاعات التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة

الطبطبائي يدعو قطاعات التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة
عبدالعزيز الفضلي
دعا وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، قطاعات الوزارة المختلفة الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة .
وقال الوزيرالطبطبائي في تعميم أصدره وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "حرصا من وزارة التربية على حسن سير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، وعملا على الالتزام بالتسلسل الوظيفي بالوزارة، وبما يخدم مصلحة العمل. لذا يرجى التعميم على كافة الإدارات والمناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية بعدم إصدار النشرات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وكيل القطاع المختص".
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