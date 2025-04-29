الأمير يتفضل غدا برعاية وحضور حفل تكريم أوائل خريجي جامعة الكويت للعامين 2021-2022/2022-2023

الأمير يتفضل غدا برعاية وحضور حفل تكريم أوائل خريجي جامعة الكويت للعامين 2021-2022/2022-2023
يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم أوائل الخريجين المتفوقين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للعامين الجامعيين 2021/2022 - 2022/2023 في جامعة الكويت) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء على مسرح الدانة بمدينة صباح السالم الجامعية.
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