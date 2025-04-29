القوى العاملة تسخير كل الجهود لتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى الكويت

بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، مع سفير الكويت لدى الفلبين مشاري النيباري، آخر المستجدات في شأن استقدام العمالة الفلبينية وسبل التعاون بين الطرفين، وذلك خلال زيارة السفير النيباري.

وخلال اللقاء أوضح العتيبي ما تقدمه الهيئة لتسخير كل الجهود وسبل العمل لتسهيل عملية انتقال العمالة للعمل في دولة الكويت في ظل المزايا والحماية التي يمنحها لهم قانون العمل الكويتي.

كما بين حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة، مبينا أن سوق العمل بدولة الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات، ومؤكدا أن جميع العاملين في الهيئة لديهم كامل الاستعداد للتعاون مع الجهات الحكومية كافة لخدمة الأهداف التنموية والإنسانية للدولة.

بدوره، شكر السفير النيباري مسؤولي الهيئة على ما يقدّمونه من جهود تخص قضايا القوى العاملة في دولة الكويت، وأعرب عن السعي الدائم لتطوير العلاقات وتحقيق سبل التعاون المشترك.