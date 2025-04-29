القوى العاملة تسخير كل الجهود لتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى الكويت

القوى العاملة تسخير كل الجهود لتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى الكويت
بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، مع سفير الكويت لدى الفلبين مشاري النيباري، آخر المستجدات في شأن استقدام العمالة الفلبينية وسبل التعاون بين الطرفين، وذلك خلال زيارة السفير النيباري.
وخلال اللقاء أوضح العتيبي ما تقدمه الهيئة لتسخير كل الجهود وسبل العمل لتسهيل عملية انتقال العمالة للعمل في دولة الكويت في ظل المزايا والحماية التي يمنحها لهم قانون العمل الكويتي.
كما بين حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة، مبينا أن سوق العمل بدولة الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات، ومؤكدا أن جميع العاملين في الهيئة لديهم كامل الاستعداد للتعاون مع الجهات الحكومية كافة لخدمة الأهداف التنموية والإنسانية للدولة.
بدوره، شكر السفير النيباري مسؤولي الهيئة على ما يقدّمونه من جهود تخص قضايا القوى العاملة في دولة الكويت، وأعرب عن السعي الدائم لتطوير العلاقات وتحقيق سبل التعاون المشترك.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية