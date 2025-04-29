سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى اليوم الوطني

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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى اليوم الوطني
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالـة الملك ويليم ألكساندر ملك مملكة هولندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة ديك أيشخوف رئيس وزراء هولندا.
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