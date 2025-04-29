الأعلى للمرأة يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس بالرفاع ، اجتماعًا مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار التنسيق والتعاون المشترك والحرص على المضي قدما في تفعيل عمل هذه اللجان وتحقيق أهدافها في إطار اختصاصاتها.

واستهلت الأستاذة العوضي الاجتماع بنقل تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للحضور من رؤساء لجان تكافؤ الفرص والأعضاء من مختلف الجهات من الوزارات والمؤسسات الرسمية، كما ثمنت الأستاذة العوضي مستوى التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ولجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تقديرها للجهات الـ 18 التي بادرت ابتداء بإنشاء لجان تكافؤ الفرص تحت مسمى "وحدات تكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أن عدد لجان تكافؤ الفرص حاليا بلغ 63 في القطاع العام يمثلون الوزارات والمؤسسات الرسمية، كما أعربت عن شكرها للجان تكافؤ الفرص في الجهات التي تجاوبت في توفير الخطط التشغيلية والتقارير، وعددها 50 لجنة من أصل 63.

وخلال الاجتماع استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اختصاصات لجان تكافؤ الفرص بحسب تعليمات جهاز الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، والمجالات التي تم تفعيلها في تلك التعليمات بناء على نتائج التقارير التي أرسلتها هذه اللجان، مع التركيز على أهمية عدم التداخل بين اختصاصات لجان تكافؤ الفرص واختصاصات الجهة التي تتبعها، وسبل تعزيز التعاون بين المجلس واللجان في إطار الدور الذي تقوم به لجان تكافؤ الفرص في تعزيز منهجيات التوازن بين الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة العاملة .

وقد ابدى رؤساء وأعضاء لجان تكافؤ الفرص مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن اختصاصات لجان تكافؤ الفرص ، مقدرين مبادرة المجلس الاعلى للمرأة بعقد هذا الاجتماع الذي من شأنه ان يساهم في تسهيل وتطوير عمل لجان تكافؤ الفرص بما يساهم في تعزيز مركز المرأة وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة.