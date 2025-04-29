الأعلى للمرأة يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص

الأعلى للمرأة يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص
واستهلت الأستاذة العوضي الاجتماع بنقل تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للحضور من رؤساء لجان تكافؤ الفرص والأعضاء من مختلف الجهات من الوزارات والمؤسسات الرسمية، كما ثمنت الأستاذة العوضي مستوى التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ولجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تقديرها للجهات الـ 18 التي بادرت ابتداء بإنشاء لجان تكافؤ الفرص تحت مسمى "وحدات تكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أن عدد لجان تكافؤ الفرص حاليا بلغ 63 في القطاع العام يمثلون الوزارات والمؤسسات الرسمية، كما أعربت عن شكرها للجان تكافؤ الفرص في الجهات التي تجاوبت في توفير الخطط التشغيلية والتقارير، وعددها 50 لجنة من أصل 63.
وخلال الاجتماع استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اختصاصات لجان تكافؤ الفرص بحسب تعليمات جهاز الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، والمجالات التي تم تفعيلها في تلك التعليمات بناء على نتائج التقارير التي أرسلتها هذه اللجان، مع التركيز على أهمية عدم التداخل بين اختصاصات لجان تكافؤ الفرص واختصاصات الجهة التي تتبعها، وسبل تعزيز التعاون بين المجلس واللجان في إطار الدور الذي تقوم به لجان تكافؤ الفرص في تعزيز منهجيات التوازن بين الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة العاملة .
وقد ابدى رؤساء وأعضاء لجان تكافؤ الفرص مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن اختصاصات لجان تكافؤ الفرص ، مقدرين مبادرة المجلس الاعلى للمرأة بعقد هذا الاجتماع الذي من شأنه ان يساهم في تسهيل وتطوير عمل لجان تكافؤ الفرص بما يساهم في تعزيز مركز المرأة وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة.
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