الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأس الاجتماع الأول للجنة تكافؤ الفرص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الأول للجنة تكافؤ الفرص للعام 2025، وذلك بعد صدور قرار إعادة تشكيل اللجنة، وقد جاء عقد الاجتماع بهدف استعراض ومناقشة المبادرات المستقبلية للجنة.

وقد رحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بالأعضاء وثمن ما بذلوه من جهود ومبادرات ساهمت ولا تزال في تعزيز دور المرأة العاملة بالهيئة، متقدمًا في الوقت نفسه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة دعاء سلطان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والرئيس السابق للجنة تكافؤ الفرص.

بعد ذلك استعرض القائد والأعضاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية لجنة تكافؤ الفرص في الهيئة ومبادراتها، ودورها في الإسهام الإيجابي في دعم تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الداعمة لتعزيز تفعيل المبادرات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة الموظفة وأسرهن في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مثل توفير البرامج التدريبية وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية عبر التدريب والتأهيل، وإتاحة السبل التي تساعد المرأة العاملة في الهيئة من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

كذلك بحث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والأعضاء دور لجنة تكافؤ الفرص ومبادراتها في تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين الجنسين، وأثرها في المحافظة على دور المرأة العاملة داخل الأسرة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، إلى جانب مناقشة ضرورة تطبيق حقوق المرأة الدستورية والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس اللجنة والأعضاء خطة عمل لجنة تكافؤ الفرص للعام 2024 - 2025، كما تم استعراض أبرز إنجازات اللجنة المتحققة خلال العام 2024.

وفي ختام الاجتماع جدد رئيس اللجنة، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكره وتقديره إلى الأعضاء، وأكد بأن عقد هذا الاجتماع يعكس التزام الهيئة بتعزيز تكافؤ الفرص ودعم المرأة في مكان العمل والمجتمع بشكل عام معربًا عن تمنياته في أن تحقق اللجنة وانطلاقًا من مبادراتها المزيد من المنجزات.

الجدير بالذكر أن لجنة تكافؤ الفرص بهيئة المعلومة والحكومة الإلكترونية يترأسها السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة وينضوي في عضويتها كل من الشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير إدارة بطاقة الهوية وأحمد عبدالوهاب البلوشي مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية والدكتورة منيرة الفاضل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وسيما أحمد المحمود مدير إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية و ليلى محمد جناحي رئيس ضبط جودة الحاسب الآلي و لينة محمد صالح إداري برامج ونورة أحمد الحويشي رئيس مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية.