الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأس الاجتماع الأول للجنة تكافؤ الفرص

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأس الاجتماع الأول للجنة تكافؤ الفرص
وقد رحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بالأعضاء وثمن ما بذلوه من جهود ومبادرات ساهمت ولا تزال في تعزيز دور المرأة العاملة بالهيئة، متقدمًا في الوقت نفسه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة دعاء سلطان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني والرئيس السابق للجنة تكافؤ الفرص.
بعد ذلك استعرض القائد والأعضاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية لجنة تكافؤ الفرص في الهيئة ومبادراتها، ودورها في الإسهام الإيجابي في دعم تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الداعمة لتعزيز تفعيل المبادرات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة الموظفة وأسرهن في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مثل توفير البرامج التدريبية وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية عبر التدريب والتأهيل، وإتاحة السبل التي تساعد المرأة العاملة في الهيئة من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
كذلك بحث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والأعضاء دور لجنة تكافؤ الفرص ومبادراتها في تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين الجنسين، وأثرها في المحافظة على دور المرأة العاملة داخل الأسرة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، إلى جانب مناقشة ضرورة تطبيق حقوق المرأة الدستورية والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وخلال الاجتماع ناقش رئيس اللجنة والأعضاء خطة عمل لجنة تكافؤ الفرص للعام 2024 - 2025، كما تم استعراض أبرز إنجازات اللجنة المتحققة خلال العام 2024.
وفي ختام الاجتماع جدد رئيس اللجنة، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكره وتقديره إلى الأعضاء، وأكد بأن عقد هذا الاجتماع يعكس التزام الهيئة بتعزيز تكافؤ الفرص ودعم المرأة في مكان العمل والمجتمع بشكل عام معربًا عن تمنياته في أن تحقق اللجنة وانطلاقًا من مبادراتها المزيد من المنجزات.
الجدير بالذكر أن لجنة تكافؤ الفرص بهيئة المعلومة والحكومة الإلكترونية يترأسها السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة وينضوي في عضويتها كل من الشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير إدارة بطاقة الهوية وأحمد عبدالوهاب البلوشي مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية والدكتورة منيرة الفاضل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وسيما أحمد المحمود مدير إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية و ليلى محمد جناحي رئيس ضبط جودة الحاسب الآلي و لينة محمد صالح إداري برامج ونورة أحمد الحويشي رئيس مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية.
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