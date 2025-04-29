هل كان انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال نتيجة هجوم سيبراني؟

MENAFN - Al-Bayan) نفى أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، توفر مؤشرات في الوقت الراهن تفيد بأن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية ناجم عن هجوم إلكتروني.

وقال كوستا (رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق)، عبر منصة "إكس" إنه تواصل مع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ولويس مونتينجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بشأن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق في إسبانيا والبرتغال، مضيفا: "يعمل مشغلو الشبكة في كلا البلدين على تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا توجد حتى اللحظة، أي مؤشرات على أي هجوم سيبراني".

وكانت إسبانيا والبرتغال قد شهدتا انقطاعا واسعا النطاق للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل حركة النقل العام، وازدحام مروري حاد، وتأخير العديد من الرحلات الجوية.