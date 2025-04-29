هل كان انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال نتيجة هجوم سيبراني؟

هل كان انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال نتيجة هجوم سيبراني؟
وقال كوستا (رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق)، عبر منصة "إكس" إنه تواصل مع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ولويس مونتينجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بشأن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق في إسبانيا والبرتغال، مضيفا: "يعمل مشغلو الشبكة في كلا البلدين على تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا توجد حتى اللحظة، أي مؤشرات على أي هجوم سيبراني".
وكانت إسبانيا والبرتغال قد شهدتا انقطاعا واسعا النطاق للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل حركة النقل العام، وازدحام مروري حاد، وتأخير العديد من الرحلات الجوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية