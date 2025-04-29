شروق تضيفنزل الرياحين لـمجموعة الشارقة للضيافة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في "معرض سوق السفر العربي 2025" عن اكتمال مشروع "نزل الرياحين" في مدينة خورفكان وإضافته إلى "مجموعة الشارقة للضيافة". ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لبرنامج واسع النطاق لأعمال الترميم وإعادة التطوير، تم تنفيذه بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، ومن المقرر الانتهاء منه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار وتعزيز القيمة الثقافية والمعمارية للنزل.

واستعرضت "شروق"، خلال مشاركتها في المعرض، آخر المستجدات في مشاريعها النوعية، بما في ذلك مشروع "رحّال" في كلباء، وشراكتها مع مجموعة "لوكس كوليكتيف"، وسلطت الضوء على "منتزه مليحة الوطني"، الذي يمثل وجهة تراثية بيئية وإحدى الركائز الاستراتيجية في خارطة السياحة المستدامة التي تتبناها "شروق".

وتعكس مشاركة "شروق" في الحدث السياحي الأبرز في المنطقة التزامها المتجدد بتحقيق نقلة نوعية في تطوير وجهات سياحية متكاملة، تُراعي خصوصية المكان وتقدم تجارب متميزة تلبي تطلعات المسافرين من أنحاء العالم.

نزل الرياحين

وتأتي إضافة "نزل الرياحين" إلى "مجموعة الشارقة للضيافة"، التي تُعد أول علامة محلية في مجال الضيافة تنطلق من الشارقة وتضم مجموعة من المشروعات الفاخرة، في سياق تحقيق التكامل في مشاريع الضيافة المتنوعة، إذ يمثل النزل، الذي يُقدم تجربة إقامة في أجواء تراثية فاخرة تجسد ملامح الضيافة العربية الأصيلة، ملاذًا فريدًا للزوار والسيّاح.

استراتيجية تنموية

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الإعلان عن ضم "نزل الرياحين" إلى "مجموعة الشارقة للضيافة" خلال مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي 2025 يندرج ضمن استراتيجية "شروق" الشاملة لتنمية وتطوير المشاريع السياحية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يعزز من التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي في تجربة الزوار، وأوضح أن "شروق" تتولى تشغيل وإدارة النزل والفنادق التابعة للمجموعة، اعتمادًا على خبرتها في تطوير وجهات ضيافة فاخرة تحاكي الهوية المحلية، وتتبنّى أعلى معايير الاستدامة، وتقدّم تجارب تجمع بين الأصالة والتراث والفخامة العالمية.

وأشار إلى أن مدينة خورفكان، تتمتع بمقومات طبيعية وثقافية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للسياحة المحلية والدولية. وأضاف أن "نزل الرياحين" يُعد نموذجاً للوجهات التراثية التي تحافظ على الذاكرة الجماعية من خلال التفاعل المباشر مع المواقع التاريخية والثقافية.

مفهوم جديد

وفي سياق استعراض مشاريع "شروق" الرامية إلى إعادة ابتكار مفاهيم السياحة البيئية، سلطت الهيئة الضوء على مشروع "رحّال" في مدينة كلباء، الذي يمثل أحد أبرز النماذج المطورة ضمن "مجموعة الشارقة للضيافة"، حيث يتألف من 20 مقصورة إقامة فاخرة وسط محيط طبيعي غني بالحياة البيئية. وقد تم تصميم المشروع بأسلوب معماري ينسجم مع طبيعة الموقع، مع اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتشغيل المقصورات، واستخدام مواد صديقة للبيئة تضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام البيئي المحيط.

وأعلنت "شروق" خلال مشاركتها في الحدث أن الافتتاح الرسمي لمشروع "رحال" سيكون في الربع الثالث من 2025، ليُضاف بذلك إلى قائمة وجهات الضيافة المستدامة التي تعكس التزام الهيئة بإرساء معايير جديدة في السياحة المسؤولة في الشارقة.

كما سلطت "شروق" الضوء خلال مشاركتها على عدد من المشاريع المندرجة تحت مظلة "مجموعة الشارقة للضيافة"، بما في ذلك نزل القمر، نجد المقصار، نزل الفاية، نزل الرفراف، وواحة البداير. وتقدّم هذه الوجهات تجارب إقامة فريدة في مواقع طبيعية متنوعة، مع تركيز على الاستدامة، والهوية المحلية، وتقديم تجارب طهي بإشراف طهاة عالميين حاصلين على نجمة ميشلان.