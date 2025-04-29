مؤسسة ولي العهد: هنا يبدأ التغير

شكلت مؤسسة ولي العهد منذ نشأتها عام 2015 علامة فارقة في المشهد الأردني خصوصاً في ما يتعلق بتمكين الشباب وصناعة الأمل في جيل يعاني من التحديات الاقتصادية والبطالة وتراجع الفرص.

جاءت المؤسسة كمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لتجسيد رؤية وطنية تستثمر في طاقات الشباب الأردني وتوجهها نحو الإبداع والعمل والمشاركة المجتمعية ولعل هذا التوجه الاستراتيجي يعكس إيماناً عميقاً بأن رأس المال الحقيقي لأي دولة هو الإنسان لا سيما إذا تم تهيئته وتمكينه بالعلم والمهارة والانتماء.

لا تنحصر جهود مؤسسة ولي العهد في إطار المشروعات التقليدية بل تتبنى نموذجاً يتماشى مع متطلبات العصر وسرعة التحولات العالمية حيث إن برامجها تراعي حاجات الشباب في المحافظات والمناطق النائية وتسعى للتخلص من الفجوة بين التعليم وسوق العمل وبين الطموح والواقع.

وفي ذات السياق تعزز المؤسسة مفاهيم القيادة والريادة والمواطنة النشطة وتفتح المجال أمام المشاركة السياسية والمجتمعية الواعية بعيداً عن الإقصاء إنن ما تفعله المؤسسة ليس مجرد تدريب أو تمويل بل هو بناء متكامل لإنسان فاعل.

ومن الملاحظ أن مؤسسة ولي العهد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تبني شبكة واسعة من الشراكات مع مؤسسات محلية ودولية هذا التوجه لم يكن فقط لتعزيز الموارد بل لتبادل الخبرات ورفع مستوى البرامج وتحقيق استدامة حقيقية للمبادرات ومن خلال ذلك أصبح الشباب الأردني جزءاً من منظومات تعليمية ومهنية وتطوعية ذات بعد عالمي

والأثر الواضح عشرات الآلاف من الشباب استفادوا من برامج المؤسسة وآلاف الفرص أُتيحت في مجالات لم تكن متاحة من قبل مثل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار المجتمعي وريادة الأعمال.

علاوة على ذلك وكمواطن أردني وشاب مر بتجربة البحث عن الفرص والسعي لتحقيق الذات في بيئة مليئة بالتحديات أجد مؤسسة ولي العهد مشروعاً وطنياً يستحق التقدير والدعم وإن وجود مؤسسة مثل مؤسسة ولي العهد بهذا الحضور والفعالية أمر يبعث على الفخر والأمل معاً

مجمل القول ،،،إن مؤسسة ولي العهد اليوم ليست مجرد مبادرة شبابية أو جهة مانحة بل حالة وطنية متكاملة تسعى لإعادة تعريف دور الشباب في بناء الأردن.