زراعة لواء الكورة تنفذ جولة ميدانية لرصد ذبابة ثمار الزيتون
خبرني - نفذت شعبة الثروة النباتية في مديرية زراعة لواء الكورة، بالتعاون مع شعبة الإرشاد الزراعي، جولة ميدانية استهدفت مجموعة من مزارعي الزيتون في منطقتي دير أبي سعيد وكفر الماء، وذلك لتعليق المصائد اللونية اللاصقة بهدف رصد آفة ذبابة ثمار الزيتون.
وقدمت الفرق الإرشادية خدمات توعوية للمزارعين حول أبرز الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل، وشرح طرق الوقاية والعلاج المناسبة، بما يسهم في تعزيز صحة المحاصيل وتحقيق إنتاجية أفضل.
وقال مدير زراعة لواء الكورة المهندس سالم خصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الجهود تأتي ضمن خطة عمل ميدانية متكاملة أعدتها المديرية لمراقبة ومكافحة الآفات الزراعية، مشددا على أهمية الرصد المبكر في الحد من انتشار الآفات وتقليل الأضرار على محصول الزيتون، الذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.
ودعا الخصاونة المزارعين إلى التعاون مع الكوادر الفنية والإرشادية والاستفادة من البرامج الإرشادية والخدمات التي تقدمها المديرية، مؤكدًا استمرار هذه الحملات الميدانية ضمن نهج الوزارة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية