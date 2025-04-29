زراعة لواء الكورة تنفذ جولة ميدانية لرصد ذبابة ثمار الزيتون

خبرني - نفذت شعبة الثروة النباتية في مديرية زراعة لواء الكورة، بالتعاون مع شعبة الإرشاد الزراعي، جولة ميدانية استهدفت مجموعة من مزارعي الزيتون في منطقتي دير أبي سعيد وكفر الماء، وذلك لتعليق المصائد اللونية اللاصقة بهدف رصد آفة ذبابة ثمار الزيتون.



وقدمت الفرق الإرشادية خدمات توعوية للمزارعين حول أبرز الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل، وشرح طرق الوقاية والعلاج المناسبة، بما يسهم في تعزيز صحة المحاصيل وتحقيق إنتاجية أفضل.



وقال مدير زراعة لواء الكورة المهندس سالم خصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الجهود تأتي ضمن خطة عمل ميدانية متكاملة أعدتها المديرية لمراقبة ومكافحة الآفات الزراعية، مشددا على أهمية الرصد المبكر في الحد من انتشار الآفات وتقليل الأضرار على محصول الزيتون، الذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.



ودعا الخصاونة المزارعين إلى التعاون مع الكوادر الفنية والإرشادية والاستفادة من البرامج الإرشادية والخدمات التي تقدمها المديرية، مؤكدًا استمرار هذه الحملات الميدانية ضمن نهج الوزارة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.