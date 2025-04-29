الحنيفات يتابع سير قروض توفير المياه دون فوائد

خبرني – في إطار متابعة تنفيذ المنتج التمويلي المبتكر (قروض توفير المياه بدون فوائد) ضمن برنامج "أرضي"، التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج لمياء الدباس ، الجهة المصممة والمطورة للمنتج التمويلي.

حيث تم استعراض سير تنفيذ القروض ، ويذكر انه قد تم صرف 37 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 477,000 دينار أردني، فيما لا تزال 59 طلبًا قيد الدراسة بقيمة تقديرية تبلغ 806,000 دينار أردني.

وأظهرت البيانات أن الأغوار الوسطى شكّلت النسبة الأكبر من القروض المصروفة، حيث تم منح 23 قرضًا بقيمة 263,500 دينار، ما يعكس فاعلية التعاون بين مؤسسة الإقراض الزراعي وسلطة وادي الأردن في الوصول إلى المزارعين في المناطق المستهدفة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم التقنيات الريادية في الري، والتي شملت تنفيذ:

- شبكات ري بالتنقيط مع ملحقاتها

- أنظمة ري تحت السطح (SUB SURFACE)

- محطات تنقية وتحلية المياه

- تركيب شِباك تظليل لتقليل الفاقد من المياه

ويهدف هذا المنتج التمويلي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على تبني حلول وتقنيات مستدامة تسهم في الأمن المائي والغذائي في الأردن.

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