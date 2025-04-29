الحنيفات يتابع سير قروض توفير المياه دون فوائد

الحنيفات يتابع سير قروض توفير المياه دون فوائد
خبرني – في إطار متابعة تنفيذ المنتج التمويلي المبتكر (قروض توفير المياه بدون فوائد) ضمن برنامج "أرضي"، التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج لمياء الدباس ، الجهة المصممة والمطورة للمنتج التمويلي.
حيث تم استعراض سير تنفيذ القروض ، ويذكر انه قد تم صرف 37 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 477,000 دينار أردني، فيما لا تزال 59 طلبًا قيد الدراسة بقيمة تقديرية تبلغ 806,000 دينار أردني.
وأظهرت البيانات أن الأغوار الوسطى شكّلت النسبة الأكبر من القروض المصروفة، حيث تم منح 23 قرضًا بقيمة 263,500 دينار، ما يعكس فاعلية التعاون بين مؤسسة الإقراض الزراعي وسلطة وادي الأردن في الوصول إلى المزارعين في المناطق المستهدفة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم التقنيات الريادية في الري، والتي شملت تنفيذ:
- شبكات ري بالتنقيط مع ملحقاتها
- أنظمة ري تحت السطح (SUB SURFACE)
- محطات تنقية وتحلية المياه
- تركيب شِباك تظليل لتقليل الفاقد من المياه
ويهدف هذا المنتج التمويلي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على تبني حلول وتقنيات مستدامة تسهم في الأمن المائي والغذائي في الأردن.
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