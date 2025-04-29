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انطلاق فعاليات معرض "أحلام الربيع" الفني في الحبتور بالاس دبي
(MENAFN- Massive Media ME) انطلقت فعاليات معرض "أحلام الربيع" الفني الذي يستضيفه فندق الحبتور بالاس دبي ويشارك في تنظيمه جاليري أنداكولوفا ونادي ليجندز للفنون تحت رعاية القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان في دبي، ويسلّط الضوء على أعمال إبداعية لثلاثة من الفنانين العالميين البارزين وهم تيمور ديفاتز، وتيمور أحمدوف وألفيز سابيروف.
يحتفي المعرض بالتقاليد الفنية العريقة لأوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى بشكل عام، وتضم قائمة الأعمال الفنية لوحات ومنحوتات وأعمال متعددة الوسائط يستكشف الفنانون من خلالها موضوعات الأساطير، والرمزية والمشاعر الإنسانية، ما يتيح لعشاق الفنون وهواة اقتناء الأعمال الفنية فرصة فريدة للتفاعل مع الفن المعاصر.
يشارك في المعرض الفنان تيمور ديفاتز الذي يبدع في دمج الأساطير القديمة والفن البيزنطي واللوحات الجدارية المنتمية إلى العصور الوسطى لابتكار أعمال فنية معاصرة تحبس الأنفاس، وتتميز لوحاته بأشكالها المطولة وعناصرها الرمزية المعقدة التي تخلق أجواءً ساحرة تأسر المشاهد.
ويضم المعرض أعمال الفنان تيمور أحمدوف الذي يُعد أحد أبرز الفنانين المعاصرين في أوزبكستان، وتتميز أعماله بقدرتها على استدعاء تفسيرات شخصية، ما يخلق تجربة عاطفية فريدة لكل مشاهد. كما تُجسد تركيباته الفنية توازناً لافتاً بين الواقعية والتجريد، وتزخر أعماله بالرموز والاستعارات البصرية. وأخيراً يشارك الفنان ألفيز سابيروف، الذي طوّر لغة فنية فريدة تمزج بين الخامات المختلفة والأنسجة المتنوعة، ويستلهم أعماله من أصوله التترية والتقاليد الفنية القديمة، لتعكس منحوتاته إرث الحضارات الماضية من خلال تقنيات النحت المعاصرة.
وقال ستيفان رادستروم، المدير العام لمجمع الحبتور سيتي: "نشرف باستضافة معرض أحلام الربيع في الحبتور بالاس. يجسد المعرض التزامنا بتقديم تجارب ثقافية غنية لضيوفنا، وقد كان من المؤثر مشاهدة هذه الأعمال الفنية النابضة بالحياة داخل أروقة فندقنا. تُعد هذه أولى فعالياتنا الفنية ونتطلع إلى استضافة المزيد من العروض الفنية والإبداعية المتميزة في المستقبل القريب."
يستقبل معرض أحلام الربيع الجمهور ابتداءً من يوم الخميس 25 أبريل حتى 31 مايو 2025.
يحتفي المعرض بالتقاليد الفنية العريقة لأوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى بشكل عام، وتضم قائمة الأعمال الفنية لوحات ومنحوتات وأعمال متعددة الوسائط يستكشف الفنانون من خلالها موضوعات الأساطير، والرمزية والمشاعر الإنسانية، ما يتيح لعشاق الفنون وهواة اقتناء الأعمال الفنية فرصة فريدة للتفاعل مع الفن المعاصر.
يشارك في المعرض الفنان تيمور ديفاتز الذي يبدع في دمج الأساطير القديمة والفن البيزنطي واللوحات الجدارية المنتمية إلى العصور الوسطى لابتكار أعمال فنية معاصرة تحبس الأنفاس، وتتميز لوحاته بأشكالها المطولة وعناصرها الرمزية المعقدة التي تخلق أجواءً ساحرة تأسر المشاهد.
ويضم المعرض أعمال الفنان تيمور أحمدوف الذي يُعد أحد أبرز الفنانين المعاصرين في أوزبكستان، وتتميز أعماله بقدرتها على استدعاء تفسيرات شخصية، ما يخلق تجربة عاطفية فريدة لكل مشاهد. كما تُجسد تركيباته الفنية توازناً لافتاً بين الواقعية والتجريد، وتزخر أعماله بالرموز والاستعارات البصرية. وأخيراً يشارك الفنان ألفيز سابيروف، الذي طوّر لغة فنية فريدة تمزج بين الخامات المختلفة والأنسجة المتنوعة، ويستلهم أعماله من أصوله التترية والتقاليد الفنية القديمة، لتعكس منحوتاته إرث الحضارات الماضية من خلال تقنيات النحت المعاصرة.
وقال ستيفان رادستروم، المدير العام لمجمع الحبتور سيتي: "نشرف باستضافة معرض أحلام الربيع في الحبتور بالاس. يجسد المعرض التزامنا بتقديم تجارب ثقافية غنية لضيوفنا، وقد كان من المؤثر مشاهدة هذه الأعمال الفنية النابضة بالحياة داخل أروقة فندقنا. تُعد هذه أولى فعالياتنا الفنية ونتطلع إلى استضافة المزيد من العروض الفنية والإبداعية المتميزة في المستقبل القريب."
يستقبل معرض أحلام الربيع الجمهور ابتداءً من يوم الخميس 25 أبريل حتى 31 مايو 2025.
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