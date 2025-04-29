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عودة شبه كاملة للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا

عودة شبه كاملة للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا

2025-04-29 03:11:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريباً، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.
وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".
وقالت "ريد إلكتريكا" إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات، عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.
وكانت "ريد إلكتريكا" قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية.
سكاي نيوز


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