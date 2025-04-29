عودة شبه كاملة للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا

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عودة شبه كاملة للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريباً، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.
وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".
وقالت "ريد إلكتريكا" إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات، عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.
وكانت "ريد إلكتريكا" قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية.
سكاي نيوز
وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".
وقالت "ريد إلكتريكا" إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات، عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.
وكانت "ريد إلكتريكا" قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية.
سكاي نيوز
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