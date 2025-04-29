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بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن

بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن

2025-04-29 03:11:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ غرام 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.7 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.8 و60.1 و45.7 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:

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