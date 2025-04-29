بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن

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بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ غرام 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.7 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.8 و60.1 و45.7 دينارا على التوالي.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.8 و60.1 و45.7 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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