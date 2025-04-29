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الداخلية السورية تحذر من الإخلال بالأمن على خلفية التسجيل المسيء للرسول محمد

الداخلية السورية تحذر من الإخلال بالأمن على خلفية التسجيل المسيء للرسول محمد

2025-04-29 01:11:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية فجر اليوم عن متابعتها باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات خطيرة تمس مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت تحقيقات مكثفة للكشف عن هوية صاحب التسجيل، مشيرةً إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة ما تم تداوله حول اتهام شخص معين، حيث لم تثبت صحة نسب التسجيل إليه.
وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة العمل لتحديد هوية المسؤول عن هذه الإساءات، ومحاكمته وفقاً للقوانين السورية التي تجرم أي انتهاك للمقدسات الدينية.
وفي سياق متصل، أشادت وزارة الداخلية بـ"مشاعر المواطنين السوريين الغيورين ووقوفهم الصادق دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم"، لكنها حذرت في الوقت ذاته من "أي تصرفات فردية أو جماعية قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن "الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يتعدى على حرمات الآخرين أو يهدد الاستقرار الاجتماعي".
واختتم البيان بـ"تأكيد حرص الدولة السورية على حماية المقدسات الدينية وصون الوحدة الوطنية"، داعياً إلى الحفاظ على الهدوء وترك الأمر للجهات القضائية والأمنية المختصة.
يُذكر أن القوانين السورية تنص على عقوبات صارمة بحق كل من يسيء إلى الرموز الدينية أو يثير الفتنة الطائفية.
وصدرت عدة بيانات من مشايخ طائفة الموحدين الدروز تدين التسجيل الصوتي المجهول المسيء للرسول محمد.
وذكرت مصادر أن الأمن العام السوري نشر حواجز وقام بقطع الطرقات المؤدية إلى مدينة السويداء على خلفية التوتر في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت هدأت فيه الاشتباكات في محيط مدينة جرمانا في ريف دمشق إثر انتشار التسجيل، بعد تدخل قوات الأمن العام السورية.
روسيا اليوم


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