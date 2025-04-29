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نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب الخوف

نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب الخوف

2025-04-29 01:11:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته بحفل "جائزة إسرائيل"، المقرر الخميس المقبل في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء عدم الحضور، كما قرر أيضاً عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفياً بإرسال رسالة مصورة بديلة.
كما تردد أن نتنياهو كان يفكر في حضور مراسم إحياء "يوم الذكرى" في حائط البراق بالقدس المحتلة، إلا أنه أرجأ ذلك، ومن المتوقع أن يشارك بدلاً من ذلك في المراسم الرسمية التي ستقام يوم الأربعاء في جبل هرتسل، تخليداً لما يسمى بذكرى "الجنود القتلى".
في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس"، التي يحرص عادة على حضورها سنوياً، موضع شك حتى اللحظة.
وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضاً عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به ما يسمى بفعاليات "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
روسيا اليوم


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