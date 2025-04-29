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نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب الخوف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته بحفل "جائزة إسرائيل"، المقرر الخميس المقبل في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء عدم الحضور، كما قرر أيضاً عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفياً بإرسال رسالة مصورة بديلة.
كما تردد أن نتنياهو كان يفكر في حضور مراسم إحياء "يوم الذكرى" في حائط البراق بالقدس المحتلة، إلا أنه أرجأ ذلك، ومن المتوقع أن يشارك بدلاً من ذلك في المراسم الرسمية التي ستقام يوم الأربعاء في جبل هرتسل، تخليداً لما يسمى بذكرى "الجنود القتلى".
في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس"، التي يحرص عادة على حضورها سنوياً، موضع شك حتى اللحظة.
وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضاً عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به ما يسمى بفعاليات "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
روسيا اليوم
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء عدم الحضور، كما قرر أيضاً عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفياً بإرسال رسالة مصورة بديلة.
كما تردد أن نتنياهو كان يفكر في حضور مراسم إحياء "يوم الذكرى" في حائط البراق بالقدس المحتلة، إلا أنه أرجأ ذلك، ومن المتوقع أن يشارك بدلاً من ذلك في المراسم الرسمية التي ستقام يوم الأربعاء في جبل هرتسل، تخليداً لما يسمى بذكرى "الجنود القتلى".
في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس"، التي يحرص عادة على حضورها سنوياً، موضع شك حتى اللحظة.
وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضاً عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به ما يسمى بفعاليات "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
روسيا اليوم
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