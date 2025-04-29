وول ستريت جورنال: ترامب منح الصين هدية ثمينة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرسوم الجمركية الأمريكية منحت "هدية ثمينة" لرئيس الصين شي جين بينغ، إذ أتاحت له الفرصة لجذب حلفاء واشنطن بعد تراجع ثقتهم بمصداقية الولايات المتحدة.وجاء في منشور الصحيفة: "من الخطأ الاعتقاد بأن الأضرار الناجمة عن الرسوم تقتصر على الداخل الأمريكي. فالهجوم القسري على الأصدقاء والخصوم على حد سواء قد زعزع الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة".وأضافت "وول ستريت جورنال": "إن واشنطن، بتفريطها في قيادتها للاقتصاد العالمي، تتيح للصين استغلال الموقف، وجذب حلفاء واشنطن عبر تقديم نفسها كخيار أكثر موثوقية كسوق ضخم. لقد أصبحت رسوم ترامب ضد الحلفاء بمثابة هدية ثمينة لشي جين بينغ".



وأوضحت الصحيفة أن ما وصفته بـ"الصدمة الجمركية" التي تسبب بها ترامب "قد تقوض مساعيه للنجاح خلال ولايته الرئاسية الثانية"، مضيفة أن الناخبين الأمريكيين "منحوه ثقتهم جزئيا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد خلال فترته الأولى، إلا أن فترته الثانية اتسمت بإطلاقه العنان لهوسه في السياسات التجارية والخارجية، والذي بدأت نتائجه السلبية في الظهور".



وخلصت الصحيفة إلى القول: "سيفشل ترامب إذا لم يصغِ إلى التحذيرات".

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