بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي

بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي
وذكر ترامب في مقابلة حديثة مع مجلة "تايم"، أن الرئيس الصيني قد اتصل به، في حين أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون رد عند سؤاله عن هذا الادعاء قائلا: "على حد علمي، لم تحدث أي مكالمة هاتفية بين الرئيسين في الآونة الأخيرة".
وتابع قوه قائلا: "دعوني أوضح مرة أخرى أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".
هذا وأعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبيل توجهه إلى إيطاليا لحضور جنازة البابا فرانسيس التي تمت في 26 أبريل، أنه أجرى عدة محادثات مع "شي"، دون الكشف عن موعد آخر اتصال بينهما.
وعندما سئل عن طبيعة اتصالاته مع الرئيس الصيني، أوضح ترامب أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
RT
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