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بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي

بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي

2025-04-29 01:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الصين بشكل قاطع، في تكرار لنفيها، أنه لم تحدث أي مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وذكر ترامب في مقابلة حديثة مع مجلة "تايم"، أن الرئيس الصيني قد اتصل به، في حين أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون رد عند سؤاله عن هذا الادعاء قائلا: "على حد علمي، لم تحدث أي مكالمة هاتفية بين الرئيسين في الآونة الأخيرة".
وتابع قوه قائلا: "دعوني أوضح مرة أخرى أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".


هذا وأعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبيل توجهه إلى إيطاليا لحضور جنازة البابا فرانسيس التي تمت في 26 أبريل، أنه أجرى عدة محادثات مع "شي"، دون الكشف عن موعد آخر اتصال بينهما.


وعندما سئل عن طبيعة اتصالاته مع الرئيس الصيني، أوضح ترامب أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

RT

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