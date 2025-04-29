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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل

2025-04-29 01:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء / منطقة الطفيلة عن نيتها تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق يوم الإثنين الموافق 5 أيار 2025، وذلك ضمن خطة أعمال صيانة وتحسين الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وتشمل المناطق التالية:
مصال / تلعة حسين
مركز الإيواء / خانق اللوز
الأستاذ الرياضي
مدرسة العيص للبنين
وأكدت الشركة أن الانقطاع يأتي بهدف نقل بعض أجزاء الشبكة المتعارضة، وإجراء صيانة شاملة لضمان رفع كفاءة الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي للمشتركين.





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