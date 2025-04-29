العفو الدولية تهاجم ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجمت منظمة العفو الدولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، وقالت إن "السمات البارزة في أول 100 يوم له في السلطة تمثلت في التعديات الحقوقية".وقالت أغنيس كالامار الأمين العام لـ"أمنستي" في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم إن "الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية وضد القانون الدولي وضد الأمم المتحدة مما يستدعي مقاومة متضافرة من بقية دول العالم".



وأضافت أن "قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة".

وأعربت المنظمة في تقريرها عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي "دمرت في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان.



ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه "الهجمات غير المسؤولة والعقابية" متواصلة منذ سنوات عدة لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "لن تؤدي إلا إلى تسريع وتيرتها".



وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.



وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".

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