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وفاتان و12 إصابة في سلسلة حوادث خلال 24 ساعة

وفاتان و12 إصابة في سلسلة حوادث خلال 24 ساعة

2025-04-29 01:11:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من حوادث السير الخطيرة ضمن اختصاص جنوب عمان ومناطق أخرى، نتج عنها حالتا وفاة و12 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير المروري اليومي الصادر صباح اليوم.
وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن حادث تصادم وقع في منطقة ناعور / العدسية باتجاه البحر الميت، إثر قيام سائق إحدى المركبات بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة السائق (من جنسية عربية) ومرافقه، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن المرافق فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.
وفي حادث آخر ضمن منطقة الحامدية جنوب عمان، تعرضت مركبة للتدهور أثناء سيرها، وكان برفقة السائق خمسة أشخاص، بعضهم كان يجلس في الصندوق الخلفي للمركبة. وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة جميع الركاب نتيجة تغيير المسرب المفاجئ.
كما وقع حادث تصادم على طريق العدسية بين شاحنة "تريلا" ومركبة ركوب صغيرة، أسفر عن إصابة شخصين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الحكومي لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، وقع حادث تصادم آخر على طريق وادي عربة بعد منطقة غور حديثة بين مركبتين، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي.
وأكدت إدارة السير في ختام تقريرها على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السائقين والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.


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