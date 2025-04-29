منظمة العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء أن "العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية" ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان غزة.

وأشارت الأمينة العامة للمنظمة الدولية أغنيس كالامار في مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم ،إلى أنه منذ 07 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فإن الدول تكتفي بالمشاهدة بينما تُقتل "آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين" وتُدمر مستشفيات ومنازل وسبل عيش.

وجدد القسم الخاص بالشرق الأوسط في التقرير اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع، وهو الاتهام نفسه الذي طرحته المنظمة نهاية 2024 ورفضته تل أبيب "نفيا قاطعا".

واستندت أبحاث أمنستي إلى أفعال تعتبرها محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة وجود "قصد محدد يتمثل بتدمير السكان الفلسطينيين في غزة".

وأبرزت الوثيقة جرائم مثل "قتل" المدنيين، و"هجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية"، إضافة إلى "تهجير وإخفاء قسري" و"فرض متعمد لظروف معيشية تهدف للتسبب في التدمير الجسدي" للفلسطينيين.