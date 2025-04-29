منظمة العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة

منظمة العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة
وأشارت الأمينة العامة للمنظمة الدولية أغنيس كالامار في مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم ،إلى أنه منذ 07 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فإن الدول تكتفي بالمشاهدة بينما تُقتل "آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين" وتُدمر مستشفيات ومنازل وسبل عيش.
وجدد القسم الخاص بالشرق الأوسط في التقرير اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع، وهو الاتهام نفسه الذي طرحته المنظمة نهاية 2024 ورفضته تل أبيب "نفيا قاطعا".
واستندت أبحاث أمنستي إلى أفعال تعتبرها محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة وجود "قصد محدد يتمثل بتدمير السكان الفلسطينيين في غزة".
وأبرزت الوثيقة جرائم مثل "قتل" المدنيين، و"هجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية"، إضافة إلى "تهجير وإخفاء قسري" و"فرض متعمد لظروف معيشية تهدف للتسبب في التدمير الجسدي" للفلسطينيين.
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