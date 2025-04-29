مصادر مصرية : تقدم كبير في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة

مصادر مصرية : تقدم كبير في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة
وذكر المصدران أن اجتماعا مرتقبا قد يضم وفدا إسرائيليا برئاسة الوزير "رون ديرمر" ورئيس المخابرات المصرية "حسن محمود رشاد"، بينما لم تعلن القاهرة أو الدوحة أي تطورات رسمية.
ولفت مراسل "أكسيوس" إلى أن مسؤولا إسرائيليا نفى حدوث "انفراجة". ومع ذلك، يؤكد الطرف المصري وجود إجماع مبدئي على وقف النار، في حين ترفض "حماس" التخلي عن سلاحها وتربط إطلاق بقية الأٍسرى بإنهاء الحرب.
وأوضح رئيس الوزراء القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" أن اجتماع الدوحة الأخير أحرز "بعض التقدم" لكن من دون اتفاق نهائي على آلية إنهاء القتال.
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