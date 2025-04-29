مصادر مصرية : تقدم كبير في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN/ أفاد مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز بـ "تقدم كبير" في المفاوضات الجارية بالقاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، مع بقاء قضايا شائكة بينها ملف أسلحة "حماس".

وذكر المصدران أن اجتماعا مرتقبا قد يضم وفدا إسرائيليا برئاسة الوزير "رون ديرمر" ورئيس المخابرات المصرية "حسن محمود رشاد"، بينما لم تعلن القاهرة أو الدوحة أي تطورات رسمية.

ولفت مراسل "أكسيوس" إلى أن مسؤولا إسرائيليا نفى حدوث "انفراجة". ومع ذلك، يؤكد الطرف المصري وجود إجماع مبدئي على وقف النار، في حين ترفض "حماس" التخلي عن سلاحها وتربط إطلاق بقية الأٍسرى بإنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" أن اجتماع الدوحة الأخير أحرز "بعض التقدم" لكن من دون اتفاق نهائي على آلية إنهاء القتال.