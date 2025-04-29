نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب الخوف من الاحتجاجات
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، أنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتصوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر نتنياهو عدم الحضور، كما قرر أيضا عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفيا بإرسال رسالة مصورة بديلة.
في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس" التي يحرص عادة على حضورها سنويا، موضع شك حتى اللحظة.
وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضا عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به فعاليات ما يسمى "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
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