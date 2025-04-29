نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب الخوف من الاحتجاجات

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته بحفل "جائزة إسرائيل"، المقرر الخميس المقبل في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، أنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتصوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. ومع ذلك، قرر نتنياهو عدم الحضور، كما قرر أيضا عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفيا بإرسال رسالة مصورة بديلة.

في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس" التي يحرص عادة على حضورها سنويا، موضع شك حتى اللحظة.

وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضا عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به فعاليات ما يسمى "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.