نقابة الصحفيين تستنكر تهديد حماس لأمين سر المكتب الحركي للصحفيين شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تهديد حركة "حماس"، أمين سر المكتب الحركي للصحفيين في شمال غزة توفيق أبو جراد، ومنعه من المشاركة أو التغطية الإعلامية لأي من فعاليات الحراك الشعبي "بدنا نعيش".

وقالت النقابة في بيان، مساء امس الاثنين، إن هذا التصرف يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية العمل الصحفي، وتعدياً سافراً على حقوق الصحفيين في ممارسة دورهم المهني والوطني في نقل الحقيقة ومتابعة نبض الشارع، كما يشكل هذا التهديد سابقة خطيرة تمس بحرية التعبير، وتؤسس لحالة من الترهيب والقمع في قطاع غزة.

وتابعت: أن نقابة الصحفيين إذ ترفض هذا الأسلوب، فإنها تحمّل الجهات الأمنية في غزة المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل أبو جراد وسلامة الصحفيين كافة، وتطالبها بوقف فوري لكل أشكال التضييق والاستدعاءات والتهديدات بحق الصحفيين.

كما دعت النقابة المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية إلى التحرك الجاد لحماية الصحفيين في فلسطين، وإدانة هذا التعدي السافر على الحريات الإعلامية.



