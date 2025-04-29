نقابة الصحفيين تستنكر تهديد حماس لأمين سر المكتب الحركي للصحفيين شمال غزة

نقابة الصحفيين تستنكر تهديد حماس لأمين سر المكتب الحركي للصحفيين شمال غزة
وقالت النقابة في بيان، مساء امس الاثنين، إن هذا التصرف يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية العمل الصحفي، وتعدياً سافراً على حقوق الصحفيين في ممارسة دورهم المهني والوطني في نقل الحقيقة ومتابعة نبض الشارع، كما يشكل هذا التهديد سابقة خطيرة تمس بحرية التعبير، وتؤسس لحالة من الترهيب والقمع في قطاع غزة.
وتابعت: أن نقابة الصحفيين إذ ترفض هذا الأسلوب، فإنها تحمّل الجهات الأمنية في غزة المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل أبو جراد وسلامة الصحفيين كافة، وتطالبها بوقف فوري لكل أشكال التضييق والاستدعاءات والتهديدات بحق الصحفيين.
كما دعت النقابة المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية إلى التحرك الجاد لحماية الصحفيين في فلسطين، وإدانة هذا التعدي السافر على الحريات الإعلامية.
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