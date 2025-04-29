جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم

جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم
نيويورك 29 نيسان (بترا)_ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته ربع السنوية المفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فيما سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش احاطة شاملة حول الحالة في الشرق الأوسط ولاسيما حل الدولتين.
-- (بترا)
م د/ س س
29/04/2025 06:28:48
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