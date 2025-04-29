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جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم

جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم

2025-04-29 01:07:46
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 نيسان (بترا)_ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته ربع السنوية المفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.
ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فيما سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش احاطة شاملة حول الحالة في الشرق الأوسط ولاسيما حل الدولتين.
-- (بترا)
م د/ س س
29/04/2025 06:28:48

MENAFN29042025000117011021ID1109484050

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