طلب قوي على الدينار الأردني

طلب قوي على الدينار الأردني
خبرني - أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية قوة الطلب على الدينار الاردني مدفوعا بعنصر الأمن والاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.
ولفت ديرانية إلى أن الدينار يشهد طلبا قويا متوقعا أن ينشط الطلب بشكل أكبر بعد عودة المغتربين العاملين في الخارج، وفق ما نقلت عنه الرأي.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الحوالات الواردة خلال الأسابيع القادمة خاصة مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.
وذكر أن الطلب على العملات الأجنبية والعربية يشهد هدوء ملحوظا بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
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