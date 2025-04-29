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طلب قوي على الدينار الأردني

طلب قوي على الدينار الأردني

2025-04-29 01:01:24
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية قوة الطلب على الدينار الاردني مدفوعا بعنصر الأمن والاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.

ولفت ديرانية إلى أن الدينار يشهد طلبا قويا متوقعا أن ينشط الطلب بشكل أكبر بعد عودة المغتربين العاملين في الخارج، وفق ما نقلت عنه الرأي.

وتوقع أن يرتفع الطلب على الحوالات الواردة خلال الأسابيع القادمة خاصة مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وذكر أن الطلب على العملات الأجنبية والعربية يشهد هدوء ملحوظا بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

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