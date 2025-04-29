الأردن.. أجواء مغبرة وأمطار طينية الأربعاء والخميس



خبرني - قال المتنبئون الجويون في "طقس العرب" إن المملكة تتأثر تدريجياً الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، يترافق مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة وأجواء مغبرة واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الطينية خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، وقد تصحب بالرعد أحياناً.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهار الأربعاء لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 8-10 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً وجافة في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية تدريجياً. كما يحتمل هطول زخات محلية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر.

الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار بحدة متفاوتة، مما يستدعي الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، إضافة إلى التحذير من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس وترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

أما ليل الأربعاء، فيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً بحدة متفاوتة، مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار الطينية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم الخميس، تبقى الأجواء مغبرة وغائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات رعدية وطينية متفاوتة الشدة، في حين تزداد سرعة الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مما يثير موجات غبارية قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.