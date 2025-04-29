الأردن.. أجواء مغبرة وأمطار طينية الأربعاء والخميس

الأردن.. أجواء مغبرة وأمطار طينية الأربعاء والخميس
خبرني - قال المتنبئون الجويون في "طقس العرب" إن المملكة تتأثر تدريجياً الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، يترافق مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة وأجواء مغبرة واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الطينية خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، وقد تصحب بالرعد أحياناً.
ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهار الأربعاء لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 8-10 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً وجافة في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية تدريجياً. كما يحتمل هطول زخات محلية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر.
الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار بحدة متفاوتة، مما يستدعي الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، إضافة إلى التحذير من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس وترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
أما ليل الأربعاء، فيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً بحدة متفاوتة، مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار الطينية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
ويوم الخميس، تبقى الأجواء مغبرة وغائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات رعدية وطينية متفاوتة الشدة، في حين تزداد سرعة الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مما يثير موجات غبارية قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.
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