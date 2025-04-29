الأردني سيف الدين دبابنة يقود النصر للتتويج بدوري أبطال آسيا الإلكترونية

الأردني سيف الدين دبابنة يقود النصر للتتويج بدوري أبطال آسيا الإلكترونية
خبرني - قاد لاعب المنتخب الأردني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة، نادي النصر السعودي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للألعاب الإلكترونية، والتي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزامن مع إقامة نهائيات البطولة الواقعية في المملكة العربية السعودية.
ونجح دبابنة، إلى جانب زميله السعودي أمجد القرني، في تحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة الآسيوية عقب الفوز في النهائي على فريق بيرسبوليس الإيراني.
وتوج داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق النصر وفق خبرني بكأس البطولة في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال الفترة من 24 إلى 28 نيسان، بمشاركة 16 فريقاً من منطقتي الغرب والشرق الآسيوي.
وكان النصر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني في نصف النهائي، قبل أن يحسم اللقب لصالحه في النهائي بأداء استثنائي.
ويُعد هذا التتويج هو الأول من نوعه لنادي النصر على مستوى قارة آسيا في رياضة كرة القدم الإلكترونية، مما يعزز مكانته الإقليمية والدولية. وأعربت إدارة النادي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لدعم مستمر وجهود متواصلة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
من جانبه، قال سيف الدين دبابنة عقب التتويج: "نهدي هذا الفوز الغالي إلى جماهير النصر الوفية، ونعد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات ورفع راية الوطن في جميع المحافل".
وتشهد رياضة الألعاب الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في السعودية بدعم من "رؤية المملكة 2030"، مما أسهم في تحقيق نتائج بارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
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