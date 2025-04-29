الأردني سيف الدين دبابنة يقود النصر للتتويج بدوري أبطال آسيا الإلكترونية



خبرني - قاد لاعب المنتخب الأردني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة، نادي النصر السعودي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للألعاب الإلكترونية، والتي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزامن مع إقامة نهائيات البطولة الواقعية في المملكة العربية السعودية.

ونجح دبابنة، إلى جانب زميله السعودي أمجد القرني، في تحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة الآسيوية عقب الفوز في النهائي على فريق بيرسبوليس الإيراني.

وتوج داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق النصر وفق خبرني بكأس البطولة في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال الفترة من 24 إلى 28 نيسان، بمشاركة 16 فريقاً من منطقتي الغرب والشرق الآسيوي.

وكان النصر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني في نصف النهائي، قبل أن يحسم اللقب لصالحه في النهائي بأداء استثنائي.

ويُعد هذا التتويج هو الأول من نوعه لنادي النصر على مستوى قارة آسيا في رياضة كرة القدم الإلكترونية، مما يعزز مكانته الإقليمية والدولية. وأعربت إدارة النادي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لدعم مستمر وجهود متواصلة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

من جانبه، قال سيف الدين دبابنة عقب التتويج: "نهدي هذا الفوز الغالي إلى جماهير النصر الوفية، ونعد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات ورفع راية الوطن في جميع المحافل".

وتشهد رياضة الألعاب الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في السعودية بدعم من "رؤية المملكة 2030"، مما أسهم في تحقيق نتائج بارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.