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فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني بالانتخابات التشريعية في كندا

فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني بالانتخابات التشريعية في كندا

2025-04-29 12:04:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين، بحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام عدّة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في نتيجة من شأنها أن تمنح الحزب ولاية جديدة في السلطة.

وتوقّعت كلّ من قناتي "سي بي سي" و"سي تي في نيوز" أن يشكّل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.

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